15 сентября, 12:05,
обновлено 15 сентября, 13:28

ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в ослаблении рубля

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что в 2023 году финансовые рынки работали в стандартном режиме, проблем с ликвидностью не возникало

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России не видит в ослаблении рубля рисков для финансовой стабильности. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Несмотря на динамику и высокую волатильность курса в этом году, финансовые рынки работали в стандартном режиме, проблем с ликвидностью не возникало. Поэтому мы не видели тогда и не видим сейчас рисков для финансовой стабильности", - сказала она.

Глава ЦБ также отметила, что резкое движение курса само по себе не являлось для финансовой стабильности существенным риском, однако оно привело к дополнительному повышению инфляции и инфляционных ожиданий. Именно для купирования этих факторов была повышена ключевая ставка, добавила Набиуллина. 

Теги:
РоссияКолебания курса рубляНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаДинамика ключевой ставки Центробанка
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