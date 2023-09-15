15 сентября, 12:07,
обновлено 15 сентября, 12:41

Набиуллина спрогнозировала более умеренные темпы роста экономики РФ во II полугодии

Глава ЦБ отметила, что такой переход является естественным после периода быстрого восстановительного роста

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России ожидает, что темпы роста российской экономики во втором полугодии будут более умеренными. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы ожидаем, что во втором полугодии темпы роста [экономики России] будут более умеренными", - сказала она.

Как отметила Набиуллина, переход экономики на более умеренные темпы роста - это естественно после периода быстрого восстановительного роста. "Темпы роста экономики ограничиваются доступностью ресурсов, прежде всего, трудовых, - указала глава ЦБ РФ. - Ситуация на рынке труда по-прежнему напряженная, особенно в трудоемких отраслях, в частности, в металлургии, машиностроении, химической промышленности". 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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