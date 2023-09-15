ЦБ ожидает ускорения перетока средств граждан со счетов на срочные вклады

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, что такой прогноз обусловлен дальнейшим повышением привлекательности рублевых сбережений

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России ожидает ускорения перетока средств граждан с текущих счетов на срочные вклады. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"На депозитном рынке наблюдается переток средств населения с текущих счетов на срочные вклады. Мы ожидаем ускорения этого процесса благодаря дальнейшему повышению привлекательности рублевых сбережений", - сказала она.

Набиуллина также отметила, что на финансовом рынке началась подстройка к ужесточению денежно-кредитной политики, но пока она недостаточно отразилась в ценовых условиях и практически не повлияла на динамику кредитов. По словам главы ЦБ, решение о повышении ключевой ставки направлено в том числе на усиление и ускорение этой подстройки.