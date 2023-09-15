ЦБ планирует удерживать ставку на высоком уровне до стабилизации ситуации с инфляцией

Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в базовом сценарии за остаток 2023 года средняя ключевая ставка составит 13-13,6%

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России будет удерживать ключевую ставку на повышенном уровне, пока не убедится в стабилизации ситуации с инфляцией. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"В базовом сценарии за остаток текущего года средняя ключевая ставка составит 13-13,6%, в следующем году - 11,5-12,5% годовых. Это подразумевает, что мы будем удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение достаточно продолжительного времени, необходимого для устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - сказал она.