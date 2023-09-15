Набиуллина назвала закрепление инфляционных ожиданий населения особым опасением ЦБ

Глава Центробанка отметила, что также сохраняются геополитические риски и вероятность более жесткого "приземления" мировой экономики

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Возможное закрепление инфляционных ожиданий россиян на повышенных уровнях вызывает у ЦБ серьезное опасение, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

"О рисках для прогноза: их баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. Особое опасение вызывает возможное закрепление инфляционных ожиданий на повышенном уровне, что создает вторичные эффекты для инфляции", - сказала Набиуллина.

Она добавила, что также сохраняются геополитические риски и вероятность более жесткого "приземления" мировой экономики, а это может сказаться на спросе на российский экспорт и динамике валютного курса.

"В базовом сценарии средняя за остаток текущего года ключевая ставка составит 13-13,6%, в следующем году - 11,5-12,5% годовых", - отметила Набиуллина. "Наша денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4% к концу следующего года и ее закреплении на этом уровне", - заключила глава ЦБ РФ.