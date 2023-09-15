Набиуллина заявила, что влиять на курс рубля лучше путем повышения его привлекательности

Глава Банка России отметила, что влиять на потоки капитала нужно экономическими, а не административными мерами

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Оказывать влияние на потоки капитала и обменный курс рубля лучше экономическими мерами, при этом регулятор ведет дискуссии о валютных ограничениях. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Если есть необходимость влиять на потоки капитала, которые влияют на курс, то делать это лучше экономическими, а не административными мерами. На мой взгляд, административные меры должны ограничиваться мерами зеркального, ответного характера. Экономические меры - значит повышать привлекательность рублевых сбережений, создавать стимулы для компаний продавать выручку для оплаты текущих расходов - таких, как налоги и заработные платы, а не брать вместо этого избыточные кредиты", - сказала она.

По словам главы ЦБ, дискуссия о возможном введении дополнительного валютного контроля, валютных ограничений действительно ведется в настоящее время, однако не стоит рассчитывать, что введение жестких ограничений, подобных тем, что вводились в 2022 году, даст такой же результат, так как влияние на обменный курс рубля оказывали не только они.

Набиуллина также отметила, что административные ограничения действенны в течение ограниченного времени и чем дольше они действуют, тем они менее эффективны. Кроме того, находятся способы их обходить. "Если мы будем пытаться перекрывать все новые лазейки, то эти неэффективные ограничения будут нарастать как снежный ком", - добавила Набиуллина.