15 сентября, 12:21

ГК "Дело" планирует выкупить долю Cargill в зерновом терминале КСК

Председатель совета директоров компании Сергей Шишкарев сообщил, что соответствующие документы уже находятся в правкомиссии

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Дело" планирует выкупить долю американской Cargill в зерновом терминале КСК, сообщил журналистам председатель совета директоров компании Сергей Шишкарев.

"Документы в правкомиссии. Все прошли, все процедуры согласовали, переговоры провели. Документы в правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Ну, тут, наверное, секрета нет, это же открытая информация. Надеемся, что решение выйдет, рассчитаемся и оформим", - сказал он.

В 2013 году "Делопортс" (входит в ГК "Дело") продало 25% плюс одна акция КСК американской компании Cargill. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация