ГК "Дело" планирует выкупить долю Cargill в зерновом терминале КСК

Председатель совета директоров компании Сергей Шишкарев сообщил, что соответствующие документы уже находятся в правкомиссии

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Дело" планирует выкупить долю американской Cargill в зерновом терминале КСК, сообщил журналистам председатель совета директоров компании Сергей Шишкарев.

"Документы в правкомиссии. Все прошли, все процедуры согласовали, переговоры провели. Документы в правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Ну, тут, наверное, секрета нет, это же открытая информация. Надеемся, что решение выйдет, рассчитаемся и оформим", - сказал он.

В 2013 году "Делопортс" (входит в ГК "Дело") продало 25% плюс одна акция КСК американской компании Cargill.