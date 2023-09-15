Бывший оператор ТКО по Новосибирской области подал иск на 292 млн рублей к МинЖКХ региона

В мае министерство расторгло заключенное в 2016 году концессионное соглашение с "Экологией-Новосибирск" о строительстве мусороперерабатывающих комплексов в регионе, что и стало поводом для судебного разбирательства

НОВОСИБИРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Бывший региональный оператор Новосибирской области по вывозу мусора "Экология-Новосибирск" подал иск о взыскании 292 млн рублей к министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона из-за расторжения концессии по строительству мусорных полигонов. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Иск о взыскании денежных средств на реализацию прекращенного концессионного соглашения в размере 292 млн рублей, невозможность исполнения которого возникла не по вине компании "Экология-Новосибирск", был подан от лица конкурсного управляющего Владислава Баряева, назначенного весной 2023 года. Следующее заседание Арбитражного суда Новосибирской области по этому делу назначили на 3 октября.

В мае МинЖКХ региона расторгло заключенное в 2016 году концессионное соглашение с "Экологией-Новосибирск" о строительстве мусороперерабатывающих комплексов. Их планировалось построить до 2019 года в селах Верх-Тула и Раздольное под Новосибирском. Однако последняя площадка была отвергнута по экологическим соображениям после протестов жителей. Власти пытались изменить соглашение и подобрать другой участок, но попытки были заблокированы ФАС. Соглашение много лет было предметом критики со стороны депутатов Заксобрания Новосибирской области, так как его реализация затягивалась. В апреле 2023 года конкурс на строительство полигонов выиграло муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство", ставшее новым региональном оператором.

ООО "Экология-Новосибирск" входит в ГК "ВИС" - российский многопрофильный холдинг и инвестор, реализующий крупные инфраструктурные проекты. Компания была региональным оператором по обращению с ТКО, в марте его признали банкротом. Компания была лишена статуса регоператора за непредоставление банковской гарантии для осуществления деятельности на 2023 год, а также за нарушение схем потоков отходов. Также в середине января стало известно, что в отношении компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщали в прокуратуре региона, "Экология-Новосибирск" перечислила средства, предназначенные за оплату услуг по транспортировке мусора, аффилированному лицу. Ущерб оценивался в 30 млн рублей.