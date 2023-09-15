ЦБ считает, что возврат к обязательной продаже валютной выручки не повлияет на курс

Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что в нынешних условиях стандартные меры влияния на валютный курс могут быть неэффективными

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Часто обсуждаемое предложение вернуться к обязательной продаже валютной выручки экспортерами не даст значимого эффекта на валютный курс. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Что обсуждается больше всего - это вернуться, например, к обязательной продаже валютной выручки. Значительная часть выручки уже рублевая. Доля продажи валютной выручки экспортерами практически постоянна. Продав свою валютную выручку, экспортеры имеют возможность ее купить обратно в тех объемах, которые сочтут нужными. В итоге возрастет только оборот на валютном рынке, но баланс спроса этой валюты не изменится, и это создаст неудобства для компаний, которым выручка нужна для покупки импортного оборудования, и издержки на дополнительную конвертацию. Но эффекта на курс это не окажет значимого", - сказала она.

Глава ЦБ подчеркнула, что в нынешних условиях стандартные меры влияния на валютный курс могут быть неэффективными.

Набиуллина также отметила, что репатриация валютной выручки также не будет эффективной мерой. "Перевод валютных средств из зарубежного банка в российский. Это не означает, что на эту величину вырастет предложение валюты на российском рынке. Потому что вне зависимости от того, где вы храните сбережения этой валюты - в иностранном банке или в российском банке - она на рынке не появится. Она будет просто храниться на валютных счетах в российском банке, и на курс это не окажет влияния", - сказала она.