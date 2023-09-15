Набиуллина заявила о снижении валютной части экспортной выручки

По словам главы ЦБ, 42% экспортной выручки уже поступает в рублях

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Валютная часть экспортной выручки снижается, 42% экспортной выручки уже поступает в рублях. При этом компании продолжают продавать порядка 90% возвращенной валютной выручки. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

"Значительная часть экспортной выручки уже в рублях, по последним данным, по всему экспорту 42% выручки уже в рублях. Валютная часть выручки просто снижается. Если смотреть на наших экспортеров, наших резидентов, которые держат валютную выручку на счетах за рубежом, эти объемы практически не менялись - были валютные ограничения, не были, - они составляют менее 1% от общего объема экспортной валютной выручки, то есть мы здесь не видим трейдеров тех же. И порядка 90% возвращенной валютной выручки компании продают, продолжают продавать", - сказала она.

Набиуллина также отметила, что власти в России обсуждают возврат репатриации валютной выручки, но Банк России не считает, что это окажет большое влияние на курс рубля.

В феврале президент России Владимир Путин своим указом разрешил экспортерам зачислять валютную выручку на счета поставщиков в уполномоченных банках, минуя ее обязательную продажу.