В ЦБ заявили, что заемщики хотят взять кредит до нового роста ставки

Регулятор ранее повысил ключевую ставку до 13% годовых и указал, что будет оценивать целесообразность ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Многие заемщики после ощутимого повышения ключевой ставки Банком России хотят "запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда" и взять кредит сейчас, пока банковские ставки не выросли еще сильнее, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Более медленная реакция кредитного рынка [на повышение ставки ЦБ РФ] объясняется в основном лагами трансмиссии. Во-первых, сейчас банки продолжают выдавать кредиты по заявкам, одобренным ранее. Во-вторых, после ощутимого повышения ставки у заемщиков появилось желание запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда и взять кредит сейчас, пока ставки не стали еще выше", - сказала Набиуллина.

15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых и указал, что будет оценивать целесообразность ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. При этом регулятор повысил прогноз среднего значения ключевой ставки - по итогам 2023 года показатель ожидается на уровне 9,6-9,7% вместо 7,9-8,3%.

В 2024 году она ожидается в диапазоне 11,5-12,5% (прежний прогноз - 8,5-9,5%), в 2025 году - на уровне 7-8% (ранее - 6,5-8,5%). Прогноз на 2026 год не изменился и составляет 5,5-6,5%.