15 сентября, 12:27,
обновлено 15 сентября, 12:57
Колебания курса рубля

Набиуллина заявила, что у ЦБ нет "психологической" отметки курса рубля

Сергей Фадеичев/ ТАСС
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

По словам главы Центробанка, он остается плавающим

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России не имеет "психологической" границы курса рубля, он остается плавающим. Однако ЦБ рассматривает ослабление рубля как проинфляционный фактор, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

"У нас нет такой психологической границы, курс у нас плавающий, но, безусловно, мы учитываем, что динамика курса, его ослабление является проинфляционным фактором. И мы реагировали повышением ключевой ставки на усиление инфляционных факторов, среди которых значимую роль играл курс, но не только курс, в том числе и ускорение кредитования, и так далее", - сказала она. 

Теги:
РоссияКолебания курса рубляНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
© Информационное агентство ТАСС
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