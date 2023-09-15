В нескольких районах Сочи с 15 октября парковки для автомобилей станут платными

Стоимость стоянки в Адлерском районе составит 80 рублей в час, в Центральном районе - 100 рублей в час

КРАСНОДАР. 15 сентября. /ТАСС/. Платное парковочное пространство, которое будет вмещать более 1 тыс. автомобилей, введут в Сочи с 15 октября в Центральном и Адлерском районах для улучшения логистики и повышения безопасности движения в городе. Об этом сообщается на сайте администрации города-курорта.

"Первый этап реализации платного парковочного пространства в Центральном районе предусмотрен на улицах Соколова, Войкова, Чайковского, Кооперативной, Поярко, Несебрской, Пушкина, Гагринской, Черноморской, Конституции СССР, на переулках Морском, Электрическом. В Адлерском районе - на улицах Кирова, Просвещения, Демократической, Гоголя. Всего - более 1 тыс. парковочных мест", - говорится в сообщении.

Стоимость парковки автомобиля в Адлерском районе будет составлять 80 рублей в час, в Центральном районе - 100 рублей в час. Парковочное пространство будет работать на платной основе в будние дни с 8:00 до 20:00, оплата будет производиться через мобильное приложение, в ночное время, выходные и праздничные дни пользоваться этими же парковками можно будет бесплатно. Доходы от эксплуатации платного парковочного пространства город направит на реализацию социальных проектов.

Как отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр, в городе имеется проблема хаотично припаркованных машин, что создает помехи для движения транспортных потоков и угрозу безопасности дорожного движения. Создание платного парковочного пространства позволит решить эти проблемы. Всего в Сочи 79 автомобильных дорог, где возможно устройство парковок для более чем 4,3 тыс. автомобилей, включая бесплатные места для инвалидов.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В 2022 году Сочи принял 7,2 млн туристов, что является максимальным показателем турпотока за 100 лет.