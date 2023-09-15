ЦБ приветствовал ужесточение требований к льготным ипотечным программам

Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, в Центробанке готовы ужесточать дополнительно макропруденциальные надбавки в случае необходимости

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ приветствует решение правительства ужесточить требования к льготным ипотечным программам, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

"Мы приветствуем решение правительства чуть ужесточить требования к льготным программам [по ипотеке] и повысить требования к первоначальному взносу - с 15% до 20%. Мы будем смотреть вместе с макропруденциальными надбавками (увеличивают нагрузку на капитал банка при выдаче определенного вида кредита - чем они выше, тем больше запаса капитала требуется - прим. ТАСС), от которых мы ожидаем гораздо большего эффекта. Насколько это сработает? Если будет необходимость, мы готовы будем ужесточать дополнительно макропруденциальные надбавки", - сказала глава ЦБ.

Набиуллина пояснила, что с 1 октября Банк России принял решение существенно ужесточить макропруденциальные надбавки и установить их на запретительном уровне по наиболее рискованным ипотечным кредитам, прежде всего на рынке строящегося жилья, чтобы учесть то завышение цен, которое существует на первичном рынке. "Мы ожидаем, что от этого структура кредитования улучшится, и будут более сбалансированные темпы роста ипотечного кредита, соответствующие темпам роста и доходов, и не создавать риски пузырей здесь", - сказала она.