В ЦБ объяснили снижение верхней планки по росту ВВП на 2024 год

По словам заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина, это решение связано с ожидаемым замедлением роста внутреннего спроса и сокращением физических объемов экспорта

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Снижение верхнего порога прогнозного увеличения ВВП России на 2024 год связано с ожидаемым замедлением роста внутреннего спроса и сокращением физических объемов экспорта. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Прогноз на следующий год по темпу роста ВВП действительно пересмотрен до 0,5-1,5% с 0,5-2,5%. Пересмотр связан с двумя факторами. Первое - это более сдержанный рост внутреннего спроса в условиях проведения более жесткой ДКП с тем, чтобы экономика вернулась на траекторию сбалансированного роста, а инфляция - к своей цели в 4%. И второй составляющей является то, что мы несколько пересмотрели вниз темпы роста экспорта на следующий год в физических объемах с учетом поступающих данных и складывающихся тенденций. Это тоже немного вычтет из прогнозируемого роста на следующий год по сравнению с предыдущим прогнозом", - сказал Заботкин.

Ранее аналитики ЦБ РФ в бюллетене "О чем говорят тренды" указывали на то, что рост ВВП РФ превысил потенциальный уровень, и во многих секторах возможности для быстрого роста выпуска уже исчерпаны. Предварительная оценка Росстата динамики ВВП во II квартале 2023 года свидетельствует о замедлении роста с 0,7% до 0,1% в квартальном выражении.