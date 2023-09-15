15 сентября, 12:38,
обновлено 15 сентября, 13:22

ЦБ заявил о желании получить право на введение количественных ограничений по ипотеке

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала полезным иметь два набора мер - риск-надбавки и такие количественные ограничения

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Количественные ограничения могут быть полезным дополнением к риск-надбавкам для регулирования рынка ипотечного кредитования. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

"Мы все-таки достаточно серьезно ужесточили макропруденциальные меры. Будем смотреть, как они действуют, если понадобится - будем ужесточать дальше, но, к сожалению, у нас пока нет возможности применять количественные лимиты. У нас есть такая возможность по закону по необеспеченному потребительскому кредитованию, по ипотеке - нет. Мы считаем, в принципе это было бы полезно иметь два набора мер: и риск-надбавки, и такие количественные ограничения. Они несколько по-разному работают, и для рискованной ипотеки, мне кажется, это было бы полезно, но у нас пока такой возможности нет, мы можем только ужесточать надбавки, связанные с долей первоначального взноса и уровнем долговой нагрузки заемщика", - сказала она. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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