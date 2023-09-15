Калмыкия направит на развитие промышленности в 2024 году 250 млн рублей

Полномочный посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге выразила готовность к сотрудничеству с регионом

ЭЛИСТА, 15 сентября. /ТАСС/. Калмыкия в 2024 году направит 250 млн рублей на развитие промышленного сектора экономики, который на сегодняшний день в регионе не развит. Об этом сообщил на открывшемся четвертом региональном экономическом форуме "Элиста-2023. Мой бизнес" глава Калмыкии Бату Хасиков.

В республике сейчас нет крупных предприятий, промышленность в основном представлена субъектами малого и среднего бизнеса в пищевой сфере.

"Что мы хотим сделать для развития экономики и торговли? Во-первых, мы считаем правильным, мы созрели для этого - будем поддерживать промышленность. На это отдельно выделяем четверть миллиарда рублей на следующий год", - сказал глава региона на пленарной сессии "Использование потенциала региона для глобальной интеграции".

Главу республики поддержала чрезвычайный и полномочный посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в России Джанита Лиянаге, ставшая участницей пленарной сессии. Она отметила открытость Шри-Ланки к новым инвестициям, ведению бизнеса иностранными компаниями. "Предлагаю рассмотреть возможности взаимодействия в промышленном секторе. Мы приглашаем заинтересованные стороны Калмыкии приехать к нам, открывать предприятия с привлечением как частного, так и государственного капитала", - отметила Лиянаге.

В сфере малого и среднего бизнеса в республике на сегодняшний день заняты более 15 тыс. предпринимателей. Власти региона в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития финансируют инвестпроекты.

О форуме

Экономический форум в 2023 году стал одним из главных событий, приуроченных к 158-летию республиканского центра. На нем рассмотрят такие вопросы, как перспективы развития бизнеса, инвестиционного потенциала Калмыкии, партнерство с другими регионами, туристические возможности, качество и безопасность пищевой продукции, внутренний туризм, лучшие практики региона и другие актуальные темы.

На площадке форума представлена экспозиция, презентующая перспективные региональные проекты. Для гостей проведут дегустацию продукции местных предпринимателей, что позволит им оценить качество и разнообразие предлагаемых товаров. В этот день Калмыкия подпишет несколько соглашений о сотрудничестве.