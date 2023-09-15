15 сентября, 12:39,
обновлено 15 сентября, 13:35

ЦБ исключил влияние на курс лимита на вывод рублей за рубеж

Глава регулятора Эльвира Набиуллина считает, что эта мера не будет эффективной

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России считает, что введение лимита на ограничение вывода рублей за рубеж не будет эффективной. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"На мой взгляд, эта мера не сработает, она не будет эффективная", - сказала она.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК предложил ввести лимит на перевод за рубеж рублевых средств. По мнению банкира, порог можно установить на уровне 100 млн рублей.

При этом, по словам статс-секретаря - заместителя председателя ЦБ РФ Алексея Гузнова, предложение главы ВТБ требует обсуждения, анализа и оценки. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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