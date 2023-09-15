В Туве владельцам АЗС компенсируют половину наценки на топливо

Как отметил глава республики Владислав Ховалыг, решение позволит снять часть нагрузки с населения

ТАСС, 15 сентября. Половину наценки на топливо на АЗС в Туве компенсирует правительство республики, чтобы избежать роста цен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

По данным регионального правительства, рост цен на топливо за последние 1,5 месяца в Туве составил около 11%. Средняя стоимость АИ-92 сегодня составляет около 61 рубля, АИ-95 около 64,4 рубля. УФАС Тувы провело проверки всех составляющих цены на топливо в мелкооптовом сегменте. Нарушений и сговора не выявили. Рост цен на ГСМ был обусловлен изменением цены на оптовом рынке.

"Принял решение о субсидировании части наценки, которую делают местные предприниматели на стоимость топлива, из республиканского бюджета. Вынуждены пойти на эти меры, так как не можем влиять на оптовый рынок. Такое решение позволит снять часть нагрузки с населения. Предлагаем всем владельцам АЗС в Туве заключить с нами договор. Половину от той объективной наценки, которую они делают на свой продукт, правительство будет компенсировать, и жители республики смогут покупать топливо по сниженной цене", - написал Ховалыг.

Глава республики добавил, что правительство региона также мобилизовало ресурсы, чтобы владельцы автозаправок не испытывали проблем с отгрузкой топлива на оптовом рынке. "Будем помогать с поиском приемлемых для них логистических схем и заключением новых договоров. Работа началась. Это временные меры. Есть вполне оптимистичные прогнозы, по которым ситуация на топливном рынке стабилизируется в октябре", - пояснил Ховалыг.