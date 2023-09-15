15 сентября, 12:42
Колебания курса рубля

Набиуллина сообщила, что около 10% ослабления курса дает 0,5-0,6 п.п. к инфляции

Около 10% ослабления курса дает 0,5-0,6 п. п. к инфляции - Набиуллина.

Новость дополняется 

Теги:
РоссияКолебания курса рубляНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация