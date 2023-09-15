Новый туристический поезд в горную Адыгею запустят в ноябре из Ростова-на-Дону

Экскурсионная программа расчитана на два дня

МАЙКОП, 15 сентября. /ТАСС/. Запуск туристического поезда из Ростова-на-Дону в горы и к термальным источникам Адыгеи планируется в ноябре благодаря участию республики в новом проекте РЖД "К горам и термам". Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

"Достопримечательности нашей республики становятся еще более доступными для туристов. Теперь наша республика стала участником нового проекта РЖД "К горам и термам". Туристический поезд в Адыгею начнет работу уже в ноябре. Он будет следовать по маршруту Ростов-на-Дону - Краснодар - Туапсе - Майкоп - Хаджох", - написал Кумпилов.

Он уточнил, что экскурсионная программа составлена так, чтобы за два дня раскрыть туристскую привлекательность Адыгеи, познакомить с традициями и национальной кухней. Гостей будут ждать в адыгском подворье, Национальном музее, они побывают в Гузерипле, на плато Лагонаки, посетят Михайло-Афонский монастырь, водопады Руфабго, Хаджохскую теснину.

"Считаю, что подобные проекты расширяют туристский потенциал страны, превращая нашу республику в одно из наиболее востребованных направлений для внутреннего туризма. Уверен, поезд будет популярен у туристов, которые смогут в формате выходного дня отдохнуть, получить положительные эмоции, много полезной и интересной информации о нашей республике, познакомиться с настоящим кавказским гостеприимством", - добавил Кумпилов.

Ранее власти Адыгеи подписали соглашение об участии в проекте "Путешествуй с РЖД", республика была включена в маршрут круизного туристического поезда "Жемчужина Кавказа".