Более 90% пострадавших от наводнения в Уссурийске получили первичные выплаты

Как отметил глава региона Олег Кожемяко, местная администрация должна в короткие сроки определиться с жилым фондом для предоставления жителям

ТАСС, 15 сентября. Более 90% пострадавших от наводнения, которое произошло в августе в Уссурийске, получили первичные выплаты, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Более 90% пострадавших уссурийцев уже получили первичные выплаты по ЧС. Будем усиливать работу по выплатам за капитальный ремонт", - говорится в сообщении.

Он добавил, что местная администрация должна в короткие сроки определиться с жилым фондом для предоставления гражданам, чьи дома признаны непригодными для проживания. "Нужно подобрать размеры квартир, посмотреть те дома, которые строятся", - отметил Кожемяко.

В Уссурийске выплачивают компенсации за полную утрату имущества первой необходимости, за частичную утрату, а также единовременные выплаты. Выплаты составляют соответственно 100 тыс., 50 тыс. и 10 тыс. рублей.

Это не единственный вид помощи, которую получают и на которую могут рассчитывать жители пострадавших районов. Так, люди, чье жилье пострадало от стихии, получат средства на капитальный ремонт. Такая выплата будет осуществляться гражданам в два этапа, с условием, что ремонтные работы будут завершены до 30 июня 2024 года. Стоимость 1 кв. м капитального ремонта установлена в размере 7 тыс. рублей. Размер выплаты рассчитывается исходя из принадлежащей собственнику общей площади жилья или доли собственности.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. 25 августа в регионе ввели режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 10 млрд рублей.