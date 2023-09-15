Повышение ключевой ставки и новый глава Росавиации. Главные события 15 сентября

Повышение ключевой ставки

Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. В ЦБ отметили, что инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Назначение нового главы Росавиации

Дмитрия Ядрова назначили новым руководителем Росавиации. Александр Нерадько, который возглавлял ведомство с 2009 года, освобожден с этого поста.

Внесение Ким Чен Ына в базу "Миротворца"

Председателя государственных дел КНДР, генсека Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта "Миротворец". На нем публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами страны. Причиной внесения в базу Ким Чен Ына указано "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" и пособничество РФ.

Переговоры президентов России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств обсудили возможность диалога с Украиной, поставку кассетных боеприпасов, влияние США и перспективы сотрудничества с КНДР. Путин также прокомментировал информацию о том, что РФ просила привлечь добровольцев из КНДР для участия в СВО. По словам президента, у Москвы нет необходимости в иностранных наемниках.

Включение ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций в Великобритании

МВД Великобритании признало ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Принадлежность или активная поддержка группировки будет наказываться штрафом или уголовным наказанием на срок до 14 лет.