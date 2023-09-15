ЦБ не приветствовал введение плавающих ставок по кредитам физлицам

Снижение ключевой ставки в условиях растущей инфляции не приведет к снижению стоимости кредитов, поскольку банки выдают их по ставкам, которые не предполагают обесценивания кредитов от инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России не приветствует введение плавающих ставок по кредитам населению, поскольку кредит с использованием такой ставки может по итогу оказаться дороже, чем с фиксированной ставкой. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Я считаю, что плавающие ставки по кредитам для населения не полезны. Плавающие ставки могут быть по кредитам для предприятий, причем даже может быть не для микропредприятий. <...> Кредиты с плавающими ставками кажутся выгодными в момент, когда вы берете кредит, потому что обычно процент по кредиту с плавающей ставкой ниже, чем по кредиту с фиксированной ставкой, но люди должны учитывать, что ставка может меняться и в ту, и в другую сторону, и в итоге кредит может оказаться дороже", - сказала Набиуллина.

Снижение ключевой ставки в условиях растущей инфляции не приведет к снижению стоимости кредитов, поскольку банки выдают их по ставкам, которые не предполагают обесценивания кредитов от инфляции, заявила Набиуллина.

"Снижение ключевой ставки в условиях, когда инфляция высокая, выше цели, и растет, не приведет к снижению стоимости кредитов потому, что банки выдают кредиты по тем ставки, которые не предполагают их обесценения от инфляции. Поэтому это не приведет к доступности кредитов. Если снижать ключевую ставку при росте инфляции, то это приведет просто к дополнительному росту инфляции, больше ни к чему", - сказала Набиуллина.