15 сентября, 13:13,
обновлено 15 сентября, 13:32
Динамика ключевой ставки Центробанка

Зампред ЦБ допустил снижение ключевой ставки в 2024 году

По словам Алексея Заботкина, такой сценарий возможен при устойчивом снижении инфляции и инфляционных ожиданий

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Зампред Банка России Алексей Заботкин допустил понижение ключевой ставки в 2024 году при устойчивом снижении инфляции и инфляционных ожиданий. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

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"Прогноз средней ключевой ставки на следующий год - 11,5-12,5%. Обе эти величины ниже 13%, поэтому это арифметически предполагает, что в следующем году значение ключевой ставки, при развитии ситуации в рамках базового прогноза, произойдет. Но какая именно будет траектория этого движения и когда оно начнется - будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с текущим ростом цен и инфляционными ожиданиями", - сказала он. 

Теги:
РоссияДинамика ключевой ставки Центробанка
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