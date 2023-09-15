Зампред ЦБ допустил снижение ключевой ставки в 2024 году

По словам Алексея Заботкина, такой сценарий возможен при устойчивом снижении инфляции и инфляционных ожиданий

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Зампред Банка России Алексей Заботкин допустил понижение ключевой ставки в 2024 году при устойчивом снижении инфляции и инфляционных ожиданий. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Прогноз средней ключевой ставки на следующий год - 11,5-12,5%. Обе эти величины ниже 13%, поэтому это арифметически предполагает, что в следующем году значение ключевой ставки, при развитии ситуации в рамках базового прогноза, произойдет. Но какая именно будет траектория этого движения и когда оно начнется - будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с текущим ростом цен и инфляционными ожиданиями", - сказала он.