Проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает более $40 млн на съемки сериалов

Занимавший последние три года пост главы Минкультуры Ткаченко был уволен в июле на волне возмущения общества сомнительными тратами ведомства в период военного положения

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Проект госбюджета, утвержденный правительством Украины на 2024 год, вновь предусматривает выделение значительных сумм на производство развлекательных сериалов, несмотря на то, что именно подобные траты в период военного положения стали причиной скандального увольнения Александра Ткаченко с поста министра культуры. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

"По сериалам - в следующем 2024 году хотят за деньги налогоплательщиков снять 53 сериала и фильма со 100% господдержкой", - написал депутат в Telegram-канале. По его словам, на производство только сериалов планируется выделить 1,5 млрд гривен ($41 млн).

"Честно говоря, думал, что эту тему закрыли с увольнением Ткаченко. Но только что залез посмотреть, что за тендеры были подписаны после его увольнения (27 июля 2023 года). А там, оказывается, было подписано 11 тендеров на производство сериалов. На сумму 104,5 млн гривен ($2,83 млн)", - возмутился Железняк.

Занимавший последние три года пост главы Минкультуры Ткаченко уволен в июле 2023 года на волне возмущения украинского общества сомнительными тратами ведомства в период военного положения. В частности, с Ткаченко связан скандал вокруг выделения министерством порядка $900 тыс. на комедийный сериал. Широко обсуждались и другие траты, в том числе на расширение Музея голодомора, дорогостоящую замену советского герба на монументе "Родина-мать" в Киеве. Комментируя ситуацию, президент Владимир Зеленский призвал искать на культурные проекты внебюджетные средства и высказался тогда за замену министра.

В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. В принятом правительством проекте бюджета на 2024 год заложен еще больший дефицит - около $42 млрд, что составляет почти половину его расходной части. В Киеве открыто заявляют, что могут самостоятельно покрыть только военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных союзников.