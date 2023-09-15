Набиуллина: банки пользуются неинформированностью граждан при ипотечном страховании

Глава Банка России заявила, что регулятор мониторит ситуацию

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Некоторые банки пользуются неинформированностью граждан при оформлении страховки по ипотеке, ЦБ РФ мониторит ситуацию. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Банки, которые выдают в том числе ипотечные кредиты, некоторые из них пользуются неинформированностью граждан чтобы предложить свой страховой продукт дороже, чем гражданин может купить на рынке, у другой страховой компании", - сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что основная мера борьбы с этим явлением - повышение информированности о том, что у человека есть право купить страховку отдельно, и банк не вправе отказать в оформлении ипотечного кредита.