15 сентября, 13:19,
обновлено 15 сентября, 13:35

Набиуллина: банки пользуются неинформированностью граждан при ипотечном страховании

Глава Банка России заявила, что регулятор мониторит ситуацию

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Некоторые банки пользуются неинформированностью граждан при оформлении страховки по ипотеке, ЦБ РФ мониторит ситуацию. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Банки, которые выдают в том числе ипотечные кредиты, некоторые из них пользуются неинформированностью граждан чтобы предложить свой страховой продукт дороже, чем гражданин может купить на рынке, у другой страховой компании", - сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что основная мера борьбы с этим явлением - повышение информированности о том, что у человека есть право купить страховку отдельно, и банк не вправе отказать в оформлении ипотечного кредита. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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