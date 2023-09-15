Набиуллина заявила, что наличные деньги не исчезнут

Спрос на них остается, отметила глава ЦБ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Наличные деньги никуда не исчезнут, спрос на них остается, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ регулятора.

"Это наша принципиальная позиция, что человек должен сам выбирать, как ему осуществлять расчеты. Мы создаем выбор, возможности выбора. Наличные мы продолжаем развивать, мы даже новый ряд банкнотный делаем с новым номиналом. Поэтому наличные никуда не исчезнут. Спрос на наличные есть и был", - отметила она.