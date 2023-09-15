Азербайджан и Россия за восемь месяцев увеличили товарооборот на 26,8%

В Государственном таможенном комитете Азербайджана сообщили, что в январе - августе экспорт продукции в РФ составил почти $794,5 млн

БАКУ, 15 сентября. /ТАСС/. Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января - августа 2023 года составил $2,787 млрд, что на 26,8% больше показателя за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК).

По данным ведомства, в январе - августе экспорт азербайджанской продукции в Россию составил почти $794,5 млн (на 46,1% больше показателя за аналогичный период 2022 года), а импорт товаров из РФ - $1,992 млрд (рост на 20,5%).

Согласно информации ГТК, Россия по итогам восьми месяцев заняла третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. В то же время РФ лидирует среди стран, продукция которых импортируется Азербайджаном. На долю торговых операций с Россией в этот период пришлось 7,85% внешнеторгового оборота республики.

По итогам 2022 года товарооборот между Азербайджаном и Россией увеличился по сравнению с предыдущим годом на 23,9% и достиг $3,71 млрд. Доля торговых операций с РФ в 2022 году составила 7,04% общего внешнеторгового оборота Азербайджана.