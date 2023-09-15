Голикова заявила о снижении числа зарегистрированных безработных на 11 тыс. за неделю

Оно составляет 473 тыс. человек, сообщила вице-премьер РФ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Число официально зарегистрированных безработных в России составляет 473 тыс. человек, показатель за прошедшую неделю сократился на 11 тыс. человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Текущая ситуация на рынке труда отличается устойчивым сокращением численности безработных. Так, численность зарегистрированных безработных за прошедшую неделю сократилась на 11 тыс. человек и составляет сейчас 473 тыс. человек. При этом количество вакантных рабочих мест на портале "Работа России" с начала года возросло почти на 186 тыс. и составляет почти 1,8 млн предложений", - привели слова Голиковой в ее аппарате по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Как уточнил глава Минтруда России Антон Котяков, уже 39 тыс. человек трудоустроили по программе субсидирования найма. Всего в рамках этой меры поддержки службы занятости выдали более 88 тыс. направлений на работу.

"Продолжается обучение сотрудников для предприятий оборонно-промышленного комплекса. На сегодняшний день заключены договоры о переобучении более 15 тыс. человек со 183 предприятиями в 47 регионах. Для бесплатного переобучения по нацпроекту "Демография" с начала года одобрено 130 тыс. заявок. Из них 48 тыс. соискателей уже завершили обучение и трудоустроены", - цитируют Котякова в сообщении.

Отмечается, что почти 630 тыс. человек на сегодняшний день заняты на приоритетных предприятиях - это на 49,3 тыс. человек больше по сравнению с началом года. Также продолжается работа по привлечению сотрудников на приоритетные промышленные предприятия.