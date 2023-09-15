Премьер Болгарии заявил, что кабмин не пугают возможные протесты сельхозпроизводителей

Николай Денков считает, что разрешение импорта продукции с Украины пойдет на пользу всем гражданам, именно поэтому правительство не поддастся шантажу

СОФИЯ, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство Болгарии не поддастся на попытки шантажа со стороны производителей сельхозпродукции, требующих запретить импорт украинского зерна. Об этом заявил премьер-министр страны Николай Денков, слова которого приводит пресс-служба кабмина.

"Государство должно заботиться об общих интересах. Разрешение импорта продукции с Украины пойдет на пользу всем гражданам, именно поэтому правительство не поддастся шантажу", - подчеркнул глава правительства, комментируя планы сельхозпроизводителей организовать уже на ближайшей неделе массовые протесты в связи с разрешением на импорт украинского зерна. Денков пригласил представителей инициативного комитета по организации протестов на встречу, отметив, что планированная акция "стала приобретать политический характер".

Ранее парламент Болгарии принял решение разрешить импорт зерна с Украины, а инициатива была поддержана правительством.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Сейчас четыре из пяти стран добиваются продления эмбарго по крайней мере до конца года.