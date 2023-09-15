Строительство взлетно-посадочной полосы завершили в аэропорту Архангельска

Приемку объекта планируют провести в конце октября

АРХАНГЕЛЬСК, 15 сентября. /ТАСС/. Строительство взлетно-посадочной полосы завершили в международном аэропорту Архангельска Талаги, написал в своем Telegram-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский.

"В международном аэропорту Архангельск завершено строительство взлетно-посадочной полосы. Эти масштабные работы - основные в первом этапе реконструкции аэропортовой инфраструктуры", - написал губернатор.

В аэропорту ведется установка светосигнального и метеорологического оборудования, асфальтирование обочин и планировка летного поля. Параллельно с этим строители занимаются обустройством водосточно-дренажной сети и объектов радиотехнического обеспечения. "Приемка работы запланирована на конец октября, параллельно будет идти оформление разрешительной документации, чтобы при полной готовности полосы полеты возобновились как можно скорее", - добавил Цыбульский.

Полеты в Архангельск осуществляются в аэропорт местных авиалиний Васьково. Он принимает самолеты меньшей, чем Талаги, вместимости: от 50 до 72 мест. Васьково находится дальше от Архангельска на другом берегу Северной Двины, чем центр и основная часть города, что доставляет неудобство пассажирам, вылетающим и прилетающим ночными рейсами, из-за разводки мостов через реку.

В октябре 2022 года федеральное казенное учреждение "Ространсмодернизация" заключило контракт с акционерным обществом "Монолитное строительное управление - 1" на выполнение работ по реконструкции аэропортового комплекса "Талаги". Цена контракта - более 8 млрд рублей.