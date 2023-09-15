15 сентября, 13:51,
обновлено 15 сентября, 14:22

Источник: бывший глава Росавиации Нерадько планирует перейти на работу в "Норникель"

Михаил Терещенко/ ТАСС
Александр Нерадько
© Михаил Терещенко/ ТАСС

По словам источника, Александр Нерадько займет должность вице-президента

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Бывший глава Росавиации Александр Нерадько планирует перейти на работу в "Норникель".

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Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Минтрансу.

"Перейдет в Норникель, на должность вице-президента. Обсуждалось две возможных компании, куда он может перейти - "Аэродинамика" и "Норникель", решил, - "Норникель".

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дмитрия Ядрова новым руководителем Росавиации. Александр Нерадько, который возглавлял ведомство с 2009 года, освобожден с этого поста. 

Теги:
Нерадько, Александр ВасильевичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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