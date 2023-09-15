Перевозка такой продукции осуществляется по ускоренным контейнерным маршрутам в валидированных рефрижераторных автономных контейнерах

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. "РЖД логистика" планирует начать системные перевозки фармацевтической продукции в экспортно-импортном направлении в рамках сервиса "Фармэкспресс". Об этом рассказал ТАСС генеральный директор компании Дмитрий Мурев в рамках Восточного экономического форума.

"В рамках сервиса "Фармэкспресс" наша компания предоставляет полный перечень услуг для международной перевозки фармацевтической продукции в экспортно-импортном направлении. <...> Сейчас мы хотим вывести данную услугу на системный уровень, поскольку обладаем соответствующими ресурсами и компетенциями, а также системой менеджмента качества и специализированным подразделением, осуществляющим контроль качества на всем протяжении цепи поставок в соответствии со стандартом GDP", - сказал он.

Перевозка такой продукции осуществляется по ускоренным контейнерным маршрутам в валидированных рефрижераторных автономных контейнерах. "РЖД логистика" уже имеет опыт перевозок фармсырья и продукции для косметической отрасли, лабораторных и расходных материалов, медицинских изделий, а также ветеринарных антибактериальных препаратов и БАДов, добавил Мурев.

В новость внесена правка (17:27 мск) - передается с уточнением должности Дмитрия Мурева в лиде, правильно - генеральный директор АО "РЖД логистика".