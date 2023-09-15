Пассажиропоток "Аэрофлота" увеличился на 4,4% летом 2023 года

Самыми популярными направлениями из аэропорта Шереметьево стали Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и другие

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Пассажиропоток "Аэрофлота" за время трех летних месяцев текущего года увеличился на 4,4% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года и составил 7 млн 86 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Аэрофлот" подводит итоги лета. За три летних месяца 2023 года авиакомпания перевезла 7 млн 86 тыс. пассажиров, что на 4,4% больше аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, самыми популярными направлениями из аэропорта Шереметьево стали: Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Владивосток, Казань, Хабаровск, Самара, Минеральные Воды и Петропавловск-Камчатский.

При этом рекордсменами по количеству выполненных из Москвы и обратно перелетов стали: Сочи - 3,5 тыс. рейсов, Санкт-Петербург - 3,1 тыс. рейсов, Калининград - 2,2 тыс. рейсов, Екатеринбург - 1,7 тыс. рейсов и Казань - 1,6 тыс. рейсов, поясняется в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что воздушные линии между Санкт-Петербургом и Сочи, Сочи и Уфой, Сочи и Екатеринбургом, Сочи и Казанью, а также Санкт-Петербургом и Владивостоком вошли в топ-5 региональных направлений по количеству перевезенных "Аэрофлотом" пассажиров.

Авиакомпания продолжает развивать программу региональных полетов, отметили в пресс-службе, добавив, что в пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул "Аэрофлот" традиционно предлагает пассажирам максимальную частоту рейсов по всем внутренним направлениям.