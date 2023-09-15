Связанный с "Газпромом" "Молдоватрансгаз" оспорит штраф со стороны регулятора рынка

Штраф наложили за нарушение директив ЕС, которые не разрешают компаниям совмещать деятельность по поставке, транспортировке и распределению газа конечным потребителям

КИШИНЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Газотранспортная компания "Молдоватрансгаз" оспорит штраф со стороны Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии. Он был наложен за нарушение директив ЕС, которые не разрешают компаниям совмещать деятельность по поставке, транспортировке и распределению газа конечным потребителям.

"Молдоватрансгаз" не согласна с данным решением и поэтому предпримет необходимые шаги для его оспаривания в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством", - говорится на странице компании в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В пятницу НАРЭ оштрафовало "Moлдоватрансгаз" примерно на $1,9 млн за невыполнение обязательств, связанных с обеспечением его независимости от вертикально интегрированной газовой компании "Moлдовагаз", которая осуществляет поставку газа. Крупнейшим акционером компании "Moлдовагаз" является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".

На прошлой неделе комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии обязала оператора по транспортировке газа "Молдоватрансгаз" передать газопроводы республики под управление румынской "Вестмолдтрансгаз" сроком на пять лет. Акционерами "Вестмолдтрансгаза" выступают румынский "Трансгаз" (75%) и Европейский банк реконструкции и развития (25%).

Ранее власти Молдавии взяли перед ЕС обязательство разделить "Молдовагаз" на три независимые компании, которые займутся поставкой, транспортировкой и распределением газа. Так была создана "Молдоватрансгаз", 100% акций которой принадлежит "Молдовагазу". Однако такое разделение не устроило национального регулятора.