"РЖД Логистика" удвоит количество контейнерных поездов по восточной ветке МТК "Север-Юг"

По словам генерального директора компании Дмитрия Мурева, это планируется осуществить с конца 2023 года

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. "РЖД Логистика" планирует удвоить количество отправок контейнерных поездов из Москвы и Челябинска по восточной ветке МТК "Север-Юг" до конца 2023 года. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор компании Дмитрий Мурев в рамках Восточного экономического форума.

"Да, планируем с конца этого года удвоить количество отправок контейнерных поездов из Москвы и Челябинска по восточной ветке МТК "Север-Юг" и выйти на показатель четыре поезда в месяц. Сервис на восточной ветке уже сформирован и востребован у отечественных экспортеров и импортеров", - сказал он.

Наращивать объемы по этому маршруту, по словам Мурева, компании позволяет наличие железнодорожной инфраструктуры на всем маршруте до Бендер-Аббаса, хорошая пропускная способность погранпереходов между Туркменистаном и Ираном, большой географический охват потенциальной грузовой базы, меньший срок перевозки по сравнению с западной веткой.

"РЖД Логистика" на примере своей деятельности фиксирует возрастающий интерес грузоотправителей к регулярному сервису по восточной ветке МТК "Север-Юг". География маршрута стремительно расширяется - его преимущества уже оценили экспортеры Центрального и Северо-Западного федеральных округов, регионы Южного Урала", - заключил Мурев.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.