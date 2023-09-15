Bloomberg узнало о планах Запада запретить покупку алмазов из России у компании "Алроса"

По данным агентства, страны Евросоюза могут выработать санкционные правила против российских алмазов после соответствующего запрета со стороны Группы семи

БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Страны Запада планируют запретить покупку алмазов и бриллиантов из РФ у российской компании "Алроса" или у перепродающих их в Индии или Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного бельгийского чиновника.

По его информции, страны Евросоюза могут выработать санкционные правила против российских алмазов после соответствующего запрета со стороны Группы семи. Она пока не согласовала технические детали запрета на поставки этих драгоценных камней. Когда это произойдет, Европейский союз сможет разработать свой санкционный регламент, подчеркивает агентство. Бельгийский чиновник отметил, что Запад планирует ввести запрет на покупку алмазов и бриллиантов у российской компании "Алроса" или у тех, кто перепродает их в Индии или Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источник, что страны Группы семи, как ожидается, в течение следующих двух-трех недель объявят о запрете на поставки российских алмазов. В Бельгии предложили план отслеживания необработанных драгоценных камней и их огранки.

В 2022 году США ввели запрет на импорт неограненных российских алмазов и алмазов, ограненных в РФ. В начале сентября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС также работает над санкциями в отношении российской алмазной отрасли.

Газета The New York Times в свою очередь сообщила, что страны Группы семи, а также государства ЕС намерены полностью запретить покупку алмазов из РФ с января 2024 года.