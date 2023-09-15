ФАС передаст часть полномочий своим управлениям в регионах

Речь идет о полномочиях ведомства в части контроля за экономически необоснованными повышениями тарифов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует наделить свои территориальные органы в регионах полномочиями в части контроля за экономически необоснованными повышениями тарифов. На данный момент управления ФАС на местах не имеют таких полномочий, эту работу осуществляет небольшое управление в центральном аппарате, сообщил ТАСС в кулуарах конференции "Эволюция тарифного регулирования" в Петербурге глава ФАС Максим Шаскольский.

"Речь идет именно о работе по проверке экономической обоснованности тарифов. И в этой части у нас территориальные управления ФАС России полномочий по положению о службе не имеют. Поэтому мы сейчас вносим изменения, такие полномочия у территориальных управлений ФАС России появятся. И далее коллеги вольются в эту работу, у нас появится больше рабочих рук. У нас сейчас одно управление небольшое занимается этой работой. А компаний 28 тыс. в стране", - рассказал Шаскольский.

Он подчеркнул, что в текущих условиях важно расширять работу по контролю за необоснованным повышением тарифов в различных сферах, в которых присутствуют естественные монополисты. Оперативное выявление случаев завышения тарифов и реагирование на них требует увеличения числа специалистов.

"Мы это делаем без расширения штата. Нельзя сейчас попросить, дайте нам еще людей, увеличьте штат. Нет сейчас такой возможности, и мы даже этого не просим. Мы нашли способ, просто перераспределить нагрузку, мы видим, что это важная задача, поэтому у нас больше людей будет направлено на эту работу. Мы их обучим, синхронизируем все подходы", - добавил Шаскольский.

В своем выступлении на пленарной сессии самой конференции "Эволюция тарифного регулирования" глава ФАС также отметил, что служба рассматривает вопрос о создании специального консультативного органа по вопросам государственного контроля в области тарифного регулирования. Подобный экспертный совет помог бы в выработке универсальных подходов к регулированию, а также в подготовке предложений по корректировке законодательства. В этой части Шаскольский отметил положительный опыт взаимодействия со специалистами в Петербурге.

Научно-практическая конференция "Эволюция тарифного регулирования" проходит в Санкт-Петербурге 15 сентября. Организаторами конференции являются СПб ГБУ "Центр тарифно-экспертного обеспечения" и комитет по тарифам Санкт-Петербурга.