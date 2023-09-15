Перевозки по ж/д между РФ и Туркменистаном по "Север - Югу" выросли на 57%

Генеральный директор АО "РЖД логистика" Дмитрий Мурев сообщил, что большими темпами растет объем железнодорожных перевозок через погранпереходы между Туркменистаном и Ираном

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. Перевозки по железнодорожной сети между Россией и Туркменистаном по восточному маршруту МТК "Север - Юг" за январь - август 2023 года выросли на 57% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО "РЖД логистика" Дмитрий Мурев в рамках Восточного экономического форума.

"В 2023 году зафиксирован заметный рост перевозок по восточному маршруту МТК "Север - Юг", который проходит через Туркменистан. За период с января по август этого года прирост по отношению к прошлому году составил 57%. Большими темпами, в частности, растет объем железнодорожных перевозок через погранпереходы между Туркменистаном и Ираном", - сказал он.

"РЖД логистика" активно участвует в двустороннем диалоге и реализации достигнутых на межгосударственном уровне договоренностей, направленных главным образом на минимизацию сроков доставки и снижение транспортных расходов грузоотправителей.

"Можно с уверенностью прогнозировать дальнейшее укрепление роли Туркменистана в развитии МТК "Север - Юг" и повышение объема перевозок железнодорожным транспортом", - заключил Мурев.