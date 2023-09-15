Калмыкия с 2024 года инвестирует в решение проблемы дефицита кадров 100 млн рублей

В республике, в частности, начали системную работу по подготовке работников для дорожной отрасли

ЭЛИСТА, 15 сентября. /ТАСС/. В Калмыкии с 2024 года инвестируют в решение проблемы нехватки специалистов для отраслей экономики 100 млн рублей. Об этом сообщил на открывшемся в пятницу четвертом региональном экономическом форуме "Элиста - 2023. Мой бизнес" глава Калмыкии Бату Хасиков.

"Вместе с развитием экономики нам сейчас важно заниматься подготовкой специалистов, на эти цели мы с 2024 года 100 млн выделяем. Профессиональных кадров пока не хватает. У нас строительная отрасль развивается, дорожная, легкая промышленность, сельское хозяйство, по ТЭК будут проходить серьезные процессы. Поэтому будем укреплять кадровый потенциал", - сказал он на пленарной сессии "Использование потенциала региона для глобальной интеграции".

Глава региона отметил, что все введенные против России санкции и ограничения - это новые возможности для развития производства. В Калмыкии уже, в частности, начали системную работу по подготовке кадров для дорожной отрасли вместе с "Автодором". По разработанной программе обучение проходят несколько десятков молодых специалистов, которые затем придут решать задачи в сфере дорожного хозяйства республики.

Подготовка профессиональных кадров для строительной сферы будет вестись в регионе благодаря соглашению о сотрудничестве, подписанному во время форума главой республики и гендиректором ООО "Строительное управление - 38" Юрием Манджиевым. Документ закрепил сотрудничество в сфере строительства, реконструкции и капремонта на территории республики линейных объектов, зданий и сооружений, обеспечении устойчивого роста в развитии инфраструктуры.

Экономический форум в этом году стал одним из главных событий, приуроченных к 158-летию республиканского центра. На нем будут рассмотрены такие вопросы, как перспективы развития бизнеса, инвестиционного потенциала Калмыкии, партнерство с другими регионами, туристические возможности, качество и безопасность пищевой продукции, внутренний туризм, лучшие практики региона и другие актуальные темы.

На площадке форума представлена экспозиция, презентующая перспективные региональные проекты. Для гостей проведут дегустацию продукции местных предпринимателей, что позволит им оценить качество и разнообразие предлагаемых товаров. В этот день Калмыкия подписывает несколько соглашений о сотрудничестве.