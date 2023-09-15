В Великобритании прекратили расследование в отношении Фридмана об обходе санкций

Оно касалось кредита, предоставленного "Альфа-банком", доля в котором принадлежит бизнесмену, его помощнику

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) Великобритании прекратило расследование в отношении бизнесмена Михаила Фридмана о предполагаемом обходе санкций.

"NCA может подтвердить, что не будет предпринимать дальнейших действий против Михаила Фридмана на основе ордера [на обыск в лондонском особняке] Атлон-хаус в декабре 2022 года", - говорится в заявлении ведомства, которое приводит агентство Bloomberg.

Обыск в доме

3 декабря 2022 года NCA объявило о задержании в Лондоне российского предпринимателя, подозреваемого в отмывании денег, и двух его возможных сообщников. Источник сообщил тогда ТАСС, что речь идет о Фридмане, которого позднее отпустили под залог. По информации источника в окружении бизнесмена, причиной задержания стали подозрения в нарушении наложенных на предпринимателя санкций.

В июле в Высоком суде Лондона прошло предварительное слушание по делу об обыске британских правоохранительных органов в доме Фридмана на севере британской столицы. Адвокат Кэтрин Макгейхи, представлявшая в суде NCA, признала, что "ошибки со стороны ведомства привели к незаконному обыску собственности [Фридмана] и конфискации предметов". В свою очередь юристы Фридмана настаивали на том, что сам ордер на обыск был получен незаконно в связи с отсутствием оснований полагать, что предприниматель якобы совершил уголовное правонарушение. Слушание по существу по этому делу состоится в ноябре.

Подозрения в обходе санкций

В ходе июльского судебного заседания выяснилось, что обыск в особняке Фридмана был проведен NCA в связи с подозрениями в нарушении санкций, введении в заблуждение МВД Великобритании, даче ложных показаний и отмывании денежных средств. Однако, как указали юристы предпринимателя, на момент того заседания сотрудники NCA уже прекратили расследования в отношении Фридмана по всем пунктам, за исключением нарушения им британских санкций. Теперь это расследование также прекращено.

Это расследование касалось кредита, предоставленного "Альфа-банком", доля в котором принадлежит Фридману, неназванному помощнику бизнесмена. В NCA полагали, что тем самым Фридман хотел обойти британские санкции, наложенные на него в марте 2022 года в связи с началом российской специальной военной операции на Украине. Защита предпринимателя назвала эти утверждения юридически некорректными.

Уход из "Альфа-банка"

В марте газета Financial Times сообщила, что Фридман и Петр Авен продадут принадлежащие им доли в "Альфа-банке" своему деловому партнеру Андрею Косогову за 178 млрд рублей (около $2,3 млрд). Позднее в банке подтвердили, что подобная сделка прорабатывается. В настоящее время Авену принадлежит 12% акций финансового учреждения, а Фридману - 33%.

В марте 2022 года оба предпринимателя вышли из совета директоров банка после того, как Великобритания и Евросоюз ввели санкции против них. По словам адвокатов Фридмана, бизнесмен пытается оспорить обоснованность внесения в санкционные списки королевства и ЕС.