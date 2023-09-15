15 сентября, 14:46

В Израиле заявили о начале полетов Red Wings из Петербурга в Тель-Авив на SSJ-100 в ноябре

Согласно заявлению Министерства туризма страны, планируется осуществлять рейсы с технической посадкой в аэропорту Минеральных Вод

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings с 3 ноября начнет осуществлять регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Тель-Авив с технической посадкой в аэропорту Минеральных Вод на лайнерах Sukhoi Superjet - 100 (SSJ-100). Об этом сообщила пресс-служба Министерства туризма Израиля.

"3 ноября 2023 года авиакомпания Red Wings впервые начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург - Тель-Авив с технической посадкой в аэропорту Минеральных Вод. Полеты будут осуществляться по пятницам на лайнерах SSJ-100 с 100 креслами [для пассажиров]. Продолжительность - 8 часов 15 минут", - говорится в заявлении.

В Министерстве туризма Израиля отметили, что это будут первые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Тель-Авив "после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса". В настоящий момент три авиакомпании - El Al, Red Wings и "Азимут" - осуществляют 30 регулярных рейсов в неделю из России в Израиль, полеты выполняются из Москвы, Махачкалы, Сочи и Минеральных Вод, указали в пресс-службе. 

Теги:
РоссияИзраильСанкт-Петербург
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