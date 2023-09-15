"Эксперт РА" подтвердило рейтинг Новикомбанка на уровне ruА+ со стабильным прогнозом

Агентство отмечает устойчивые позиции банка в ключевом бизнес-сегменте, адекватную капитализацию и рентабельность и другие показатели

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Новикомбанка, входящего в финансовый блок госкорпорации "Ростех", на уровне ruА+ со стабильным прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО АКБ "Новикомбанк" на уровне ruА+ со стабильным прогнозом", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает устойчивые позиции банка в ключевом бизнес-сегменте, адекватную капитализацию и рентабельность, приемлемое качество активов, комфортную ликвидность, адекватный уровень корпоративного управления и стратегического обеспечения.

Ключевое позитивное влияние на рейтинг банка оказывает, по сообщению агентства, очень сильный фактор поддержки со стороны собственника и умеренно высокий фактор поддержки со стороны органов государственной власти в случае необходимости.

Новикомбанк специализируется на кредитовании и рассчетно-кассовом обслуживании крупных промышленных предприятий, многие из которых входят в контур собственника банка. Помимо головного офиса сеть присутствия банка насчитывает 5 филиалов и 25 дополнительных офисов на территории России, говорится в сообщении.