На выставке Промышленно-энергетического форума TNF представят разработки около 70 компаний

В числе экспонентов выставки 2023 года компании Сбер, "Газпром", "Лукойл", "Роснефть", "Иркутская нефтяная компания", а также "Ютэйр", "Сколково" и другие

ТЮМЕНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Почти 70 компаний примут участие в выставке Промышленного-энергетического форума TNF Expo и продемонстрируют свои новейшие разработки. Так, компания "Тюменские моторостроители" презентует макет нового газотурбинного двигателя, который заменит зарубежные аналоги, сообщили организаторы форума.

"На выставке будет представлено 68 компаний - они займут 51 стенд, среди которых несколько объединенных, внутри Expo, и еще 8 объектов разместят на уличной экспозиции - это в том числе инновационные импортозамещающие разработки. Например, компания "Тюменские моторостроители" представит макет нового газотурбинного двигателя мощностью 16 МВт (ТМ-16), необходимого для транспортировки газа и не только. Сегодня они первое и единственное предприятие в стране, приступающее к серийному выпуску подобных двигателей, которые заменят зарубежные аналоги", - говорится в сообщении.

В числе экспонентов выставки 2023 года компании Сбер, "Газпром", "Лукойл", "Роснефть", "Иркутская нефтяная компания", а также "Ютэйр", "Сколково" и другие. В этом году у выставки TNF Expo вновь будет отдельная деловая программа, которая пройдет на стенде Нефтегазового кластера.

"В этом году будет достаточно много новых проектов. Одна из важнейших задач форума - это продвижение российских технологий, потому что сегодня многое производится и крупными корпорациями, и средними, и малыми компаниями. Показать это рынку - главная задача Промышленно-энергетического форума TNF", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

На форуме ожидают более 10 тыс. участников, за последние три дня количество регистраций выросло.

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум пройдет с 18 по 21 сентября в Тюмени. В прошлом году форум объединил 40 мероприятий деловой программы, в которых поучаствовали 9 тыс. человек, выставка TNF Expo прошла на площади 3 тыс. кв. м, ее посетили 5 тыс. человек, в ней приняли участие 60 компаний. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.