Брянску передали 19 новых троллейбусов российского производства

До конца года число новых троллейбусов в городе вырастет до 100

БРЯНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Брянск получил 19 новых троллейбусов российского производства, что увеличивает количество новых троллейбусов на городских маршрутах более чем в 1,5 раза, до 55 машин. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Подарок Брянску и его жителям к 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков - еще 19 новых троллейбусов: 17 "Адмиралов" и два вологодских "Авангарда". На линии уже работают 36 новых машин, с учетом сегодняшних их будет 55", - сообщил Богомаз.

Он добавил, что до конца года число новых троллейбусов в Брянске вырастет до 100, городу передадут еще 45 новых машин.

"Большая программа модернизации городского общественного транспорта - это не только новые 100 троллейбусов, но и строительство тяговых подстанций, капремонт кабельных линий и контактной сети. По обновлению транспорта у нас проведена колоссальная работа: с 2017 года закуплено 650 единиц, из них 596 автобусов на общую сумму более 4 млрд рублей", - написал губернатор, добавив, что 260 из этих автобусов переданы Брянску.

Богомаз отметил, что еще семь лет назад средний возраст автобусов и троллейбусов в регионе составлял более 15 лет, сейчас же это в основном современные машины. "Мы создаем условия не только для пассажиров, но и для водителей. Средняя заработная плата водителей составляет почти 55 тыс. рублей, это в 2,5 раза больше, чем семь лет назад. Работа по модернизации транспорта продолжается", - рассказал глава региона.

С 16 по 18 сентября 2023 года в Брянской области пройдут торжества в честь 80-летия освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Оккупация Брянской области началась в октябре 1941 года и продолжалась до сентября 1943 года. На территории области действовало 139 партизанских отрядов. Участниками партизанского движения были свыше 60 тыс. человек.