Эксперт считает, что российские алмазы сложно убрать с мирового рынка

Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отметил, что санкции ЕС и стран G7 потребуют ресурсов для разработки системы глобального отслеживания оборота драгоценных камней, а методы ее внедрения находятся под вопросом

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российские алмазы будет достаточно сложно исключить из мировой отрасли - санкции ЕС и стран G7 потребуют ресурсов для разработки системы глобального отслеживания оборота драгоценных камней, а методы ее внедрения находятся под вопросом. Такое мнение высказал ТАСС руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.

"Алроса" занимает долю около 30% на мировом алмазном рынке, а огранка более 90% алмазов осуществляется в Индии, поэтому "предположить исключение российских алмазов из мировой отрасли достаточно сложно", считает Красноженов. После огранки в Индии камни смешиваются, и бриллиантовая продукция получает индийские сертификаты. В этом случае отследить происхождение каждого алмаза от месторождения до бриллианта в ювелирном изделии сейчас "фактически невозможно", отметил эксперт.

"Для этого необходима система глобального отслеживания оборота алмазов, создание которой потребует значительных ресурсов. Методы внедрения в случае разработки также под большим вопросом. В отсутствие такой системы транзакции с российскими алмазами просто переместятся в центры вне ЕС", - считает Красноженов.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства Бельгии сообщило, что страны Группы семи (G7), как ожидается, в течение следующих двух - трех недель объявят о запрете на поставки российских алмазов, а ограничения вступят в силу в январе 2024 года. В Бельгии предложили план отслеживания необработанных драгоценных камней и их огранки.

Газета The New York Times, в свою очередь, сообщила, что страны Группы семи, а также государства ЕС намерены полностью запретить покупку алмазов из РФ с января 2024 года.