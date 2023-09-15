Ближний Восток и Африка в июле - августе стали основными импортерами зерна из России

Как сообщили в центре "Агроэкспорт", в первые два месяца нового сезона Москва отгрузила на внешние рынки рекордный объем пшеницы, превысивший 9 млн тонн

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Более двух третей российского зерна за первые два месяца нового сельхозсезона (с 1 июля 2023 года) было экспортировано на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки, говорится в обзоре центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ со ссылкой на председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина.

"В первые два месяца нового сезона Россия отгрузила на внешние рынки рекордный объем пшеницы, превысивший 9 млн тонн. Более двух третей российского зерна экспортируется на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки. Среди таких традиционных рынков - Египет, один из крупнейших импортеров пшеницы в мире", - отмечает Зернин.

По его словам, в текущем сезоне отмечается увеличение спроса на отечественную пшеницу. "Одновременно растет запрос со стороны Алжира, Бангладеш, Саудовской Аравии, а также других государств Азии и Африки, которые постепенно переориентируются на поставки из России", - добавляет Зернин. Кроме того, в топ-10 впервые оказались Израиль, Кения, Бразилия и Йемен.