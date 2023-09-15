Шмыгаль заявил, что позиция Польши по экспорту украинского зерна унижает Киев

Премьер-министр Украины попросил не строить на стране "свои политические амбиции"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что призывы польских властей ограничить экспорт украинской сельхозпродукции унижают Киев и являются лишь популизмом накануне выборов.

"Нас интересует транзит и интересует нас, чтобы нас политически не унижали и не выставляли подобные условия. Не надо на нас строить свои политические амбиции", - цитирует Шмыгаля агентство РБК-Украина.

Премьер-министр призвал не спекулировать на украинской ситуации в преддверии назначенных на 15 октября парламентских выборов в Польше. "Я называю это политическим популизмом, когда политики используют электоральный период и манипулируют данными, чтобы извлечь политическую выгоду. Украина не в том состоянии, чтобы дать возможность кому-то популистски расти на нашем положении", - добавил он.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не допустит "затопления украинским зерном" и не откроет границы для украинского экспорта. Тогда Шмыгаль угрожал обратиться во Всемирную торговую организацию, если Варшава введет односторонний запрет на ввоз украинского зерна.

Обмен обвинениями между Варшавой и Киевом из-за экспорта сельскохозяйственной продукции начался в июле. Шмыгаль тогда заявлял, что инициатива Варшавы о продлении запрета на импорт украинского зерна стала "недружественным и популистским шагом" по отношению к Киеву. Польские власти отметили ухудшение отношений из-за этих высказываний и указали на неблагодарность Киева. После критики украинский премьер-министр перешел на более сдержанный тон, назвал поляков братьями и поблагодарил за помощь. Однако разногласия из-за экспорта украинского зерна сохранились. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прямо признал, что Киев будет считать Польшу близким другом до окончания боевых действий, а после между странами начнется конкуренция, в которой Киев начнет жестко защищать свои интересы.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Эти пять стран хотят продления эмбарго по крайней мере до конца года. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. По его словам, Еврокомиссия нарушает договоренности, поэтому Киев готов отстаивать права в судах.