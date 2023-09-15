"Россети" и ГЭК Китая обсудили задачи двустороннего сотрудничества

Стороны договорились сохранить интенсивность контактов и разработать план приоритетных совместных мероприятий на среднесрочную перспективу

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. "Россети" и государственная электросетевая корпорация Китая заявили о намерении укреплять контакты и способствовать реализации договоренностей о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии России и Китая, достигнутых лидерами стран Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, говорится в сообщении компании "Россети".

Генеральный директор российского электросетевого холдинга "Россети" Андрей Рюмин и исполнительный председатель совета директоров Государственной электросетевой корпорации Китая Синь Баоань провели рабочую встречу в Пекине, в ходе которой обсудили тенденции развития электросетевых комплексов двух стран и перспективные направления сотрудничества.

В числе ключевых задач Андрей Рюмин и Синь Баоань назвали обмен опытом и практическую кооперацию в различных сферах: строительство и эксплуатация энергообъектов ультравысокого класса напряжения, развитие трансграничных энергетических коридоров, цифровая трансформация электросетевого комплекса, совершенствование отраслевых технических стандартов, подготовка и переподготовка кадров.

Рабочая поездка делегации холдинга "Россети" также включала некоторые технические визиты на объекты ГЭК Китая, в числе которых диспетчерский и испытательный центры, подстанция постоянного тока 1000 кВ и другие.

Кроме того, стороны договорились сохранить интенсивность контактов и разработать план приоритетных совместных мероприятий на среднесрочную перспективу.

"Россети" напомнили, что между компанией и ГЭК Китая действуют соглашения, направленные на внедрение цифровых технологий и инновационного электротехнического оборудования в электросетевом комплексе. В 2023 году партнеры возобновили активное взаимодействие, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Уже проведены некоторые мероприятия, нацеленные на обмен опытом. В частности, специалисты компаний участвовали в международных образовательных проектах. В мае 2023 года на полях визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Шанхай делегация группы "Россети" во главе с Андреем Рюминым ознакомилась с опытом строительства и эксплуатации высоковольтных объектов ГЭК Китая.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.